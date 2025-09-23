Nuevas jornadas gratuitas de vacunación veterinaria y castración

La comuna continúa con los operativos para promover la salud animal y la tenencia responsable, con vacunación antirrábica por orden de llegada y castración con turno previo en Sicardi y El Retiro, además de una campaña de vacunación que se extenderá durante toda la semana en Plaza Azcuénaga.

La primera de las jornadas tendrá lugar en la Delegación de Sicardi de 659 entre 12 y 13, el miércoles 1 y el viernes 3 de octubre de 9:00 a 14:00. La vacunación antirrábica será por orden de llegada, mientras que para las castraciones se deberán solicitar turnos de forma presencial en la misma delegación, en el horario de 8:00 a 17:00.

En tanto, el Centro de Integración Comunitaria (CIC) de El Retiro de 46 y 158 será sede de los operativos el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre de 9:00 a 14:00. Allí la vacunación también se realizará por orden de llegada y los turnos para castración podrán pedirse de manera presencial en el propio CIC, de 9:00 a 18:00.

Finalmente, se llevará adelante una campaña exclusiva de vacunación antirrábica en Plaza Azcuénaga en 19 y 44, hasta el viernes 26 de septiembre, en el horario de 13:00 a 17:00. La actividad está destinada a perros y gatos, será por orden de llegada y se extenderá durante toda la semana.

Cabe destacar que los perros y gatos mayores a tres meses deben recibir la vacuna contra la rabia de manera anual y a lo largo de su vida para evitar contagios y la trasmisión de esta enfermedad infecciosa mortal ya sea a través de lameduras, mordeduras o arañazos.

Para acceder al servicio de castración es obligatorio presentarse con turno y DNI físico que acredite domicilio en La Plata y garantizar que el animal cumpla un ayuno estricto de 12 horas de sólidos y 6 horas de líquidos.

Los felinos deberán ser trasladados dentro de una bolsa de red, mientras que los caninos tendrán que presentarse con collar, correa y, de ser necesario, bozal. En todos los casos, se solicita llevar una manta o frazada para abrigarlos al finalizar la cirugía.