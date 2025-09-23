La ONG que construye baños para familias sin acceso llegó a La Plata

La falta de un baño en el hogar es una realidad invisible para millones de familias en Argentina. Sin un espacio para higienizarse, lavarse las manos o los dientes, o resguardarse de la lluvia, las personas ven comprometida su salud, su intimidad y su bienestar diario.

Frente a esta situación nació Módulo Sanitario, una organización social que diseña y construye módulos de baño para hogares que no cuentan con este espacio básico. Cada módulo incluye inodoro con mochila, ducha y calefón, bacha, conexión eléctrica y conexión de agua, permitiendo a las familias adoptar hábitos de higiene esenciales.

“Parece increíble, pero todavía hay seis millones de personas que no tienen baño. Muchas deben improvisar un espacio precario con chapas y maderas, y en algunos casos ni siquiera tienen acceso al agua. Nosotros trabajamos para cambiar esa realidad”, explica Tomás Sicouly, cofundador y Coordinador de la ONG.

Durante cinco meses, la organización acompaña a las familias en extrema vulnerabilidad para que puedan cumplir con los requisitos previos a la construcción, entre ellos el aporte de un porcentaje del valor del baño. Gracias a este esfuerzo compartido, en un solo fin de semana se logra levantar un baño completo, integrado a la casa de la familia donde desarrollar los hábitos de higiene que hacen a una buena salud.

“Ser parte de Módulo Sanitario es una gran alegría, porque nos permite hacer equipo con las familias más vulnerables y darles una herramienta concreta para mejorar su vida. Queremos que puedan dejar de preocuparse por algo tan básico como dónde ir al baño y puedan enfocarse en otras cosas”, agrega Sicouly.

El trabajo de Módulo Sanitario se sostiene gracias a una amplia red de voluntarios, donantes y empresas que colaboran con materiales, financiamiento y horas de trabajo. La organización, además de construir, acompaña a las familias en un proceso educativo para que puedan mantener y aprovechar al máximo sus nuevos espacios de higiene.

Recientemente, comenzaron a trabajar en la localidad de Los Hornos, La Plata, para acercar el espacio de baño a las familias platenses. La construcción en La Plata será el 1 y 2 de noviembre y las personas interesadas en ser parte de esta organización se podrán anotar a construir y promover la higiene desde la página web modulosanitario.org o desde redes sociales https://modulosanitario.org/voluntariado/ .

Además, el 8 de octubre van a estar dando charlas informativas virtuales para futuros voluntarios de La Plata.

Por esos medios también se puede obtener información de otras actividades de voluntariado, donar materiales, sumar un voluntariado corporativo o realizar aportes económicos.