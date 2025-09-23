La ONG que construye baños para familias sin acceso llegó a La Plata
En Argentina, 6 millones de personas no tienen baño en sus casas. Esta organización trabaja junto a voluntarios, donantes y empresas para garantizar el acceso a un espacio de higiene y mejorar la calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad.
La falta de un baño en el hogar es una realidad invisible para millones de familias en Argentina. Sin un espacio para higienizarse, lavarse las manos o los dientes, o resguardarse de la lluvia, las personas ven comprometida su salud, su intimidad y su bienestar diario.
Frente a esta situación nació Módulo Sanitario, una organización social que diseña y construye módulos de baño para hogares que no cuentan con este espacio básico. Cada módulo incluye inodoro con mochila, ducha y calefón, bacha, conexión eléctrica y conexión de agua, permitiendo a las familias adoptar hábitos de higiene esenciales.
“Parece increíble, pero todavía hay seis millones de personas que no tienen baño. Muchas deben improvisar un espacio precario con chapas y maderas, y en algunos casos ni siquiera tienen acceso al agua. Nosotros trabajamos para cambiar esa realidad”, explica Tomás Sicouly, cofundador y Coordinador de la ONG.
Durante cinco meses, la organización acompaña a las familias en extrema vulnerabilidad para que puedan cumplir con los requisitos previos a la construcción, entre ellos el aporte de un porcentaje del valor del baño. Gracias a este esfuerzo compartido, en un solo fin de semana se logra levantar un baño completo, integrado a la casa de la familia donde desarrollar los hábitos de higiene que hacen a una buena salud.
“Ser parte de Módulo Sanitario es una gran alegría, porque nos permite hacer equipo con las familias más vulnerables y darles una herramienta concreta para mejorar su vida. Queremos que puedan dejar de preocuparse por algo tan básico como dónde ir al baño y puedan enfocarse en otras cosas”, agrega Sicouly.
El trabajo de Módulo Sanitario se sostiene gracias a una amplia red de voluntarios, donantes y empresas que colaboran con materiales, financiamiento y horas de trabajo. La organización, además de construir, acompaña a las familias en un proceso educativo para que puedan mantener y aprovechar al máximo sus nuevos espacios de higiene.
Recientemente, comenzaron a trabajar en la localidad de Los Hornos, La Plata, para acercar el espacio de baño a las familias platenses. La construcción en La Plata será el 1 y 2 de noviembre y las personas interesadas en ser parte de esta organización se podrán anotar a construir y promover la higiene desde la página web modulosanitario.org o desde redes sociales https://modulosanitario.org/voluntariado/ .
Además, el 8 de octubre van a estar dando charlas informativas virtuales para futuros voluntarios de La Plata.
Por esos medios también se puede obtener información de otras actividades de voluntariado, donar materiales, sumar un voluntariado corporativo o realizar aportes económicos.