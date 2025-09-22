La Expo UNYTE reafirmó el compromiso de San Vicente con la educación y el futuro de los jóvenes

La jornada, que se llevó a cabo en un día lluvioso y con viento, tuvo como objetivo acercar a los jóvenes diversas propuestas educativas orientadas a la continuidad académica y a la preparación para el mundo del trabajo, generando herramientas que fortalezcan su futuro profesional.

El evento contó con la presencia de la Jefa de Gabinete, Daniela Lassalle; la secretaria de Educación, Eleonora Vázquez y el consejero general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Zarlenga, quienes acompañaron la recorrida y destacaron la importancia de estas instancias de formación.

Durante la Expo, distintas instituciones educativas presentaron sus propuestas de capacitación y orientación, ofreciendo a los jóvenes información clave para proyectar su desarrollo académico y laboral.

En su discurso de apertura, el intendente Nicolás Mantegazza resaltó el camino recorrido hasta llegar a esta nueva edición: “Para nosotros es importante y es un orgullo, porque pensamos y soñamos caminar y recorrer un camino que se fue consolidando, y hoy estamos en la sexta edición de esta Expo UNYTE, que nos volvió a encontrar en un trabajo que ha impulsado el Municipio de San Vicente”.

Luego, puso en valor la magnitud de la propuesta educativa al argumentar que “tenemos más de 50 charlas, con institutos superiores de toda la región, universidades que estuvieron presentes y que enaltecieron este encuentro. Hoy contamos con más de 22 propuestas en este centro de extensión”.

Más adelante, hizo hincapié en la política educativa que impulsa la gestión: “El eje principal es que el Municipio tiene una clara política que quiere aportar y ser protagonista de construir ese camino para que ustedes puedan seguir formándose, porque claramente eso les va a dar un mejor presente y un futuro mejor a nuestra ciudad”.

Finalmente, destacó la importancia de la educación como motor de oportunidades agregando que “desde la educación podemos construir para que cada uno de ustedes tengan más oportunidades, un mejor proyecto de vida, que tengan las capacidades necesarias para adaptarse al nuevo mundo del trabajo, y por eso hoy estuvimos aquí con un Municipio y una Provincia protagonistas.”.

Por su parte, Marcelo Zarlenga, consejero general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, subrayó la importancia de contar con un espacio universitario en el distrito: “En este distrito y desde esta gestión municipal, que se haya apostado a generar un espacio de formación universitaria es sumamente trascendente, porque permite que desde la cercanía puedan tener el espacio donde formarse”.