Nueva convocatoria para cadetes en San Vicente

Bajo el lema “¡Sumate a la Fuerza!”, se convoca a jóvenes de entre 17 y 29 años que cumplan con los requisitos establecidos, para iniciar el proceso de inscripción ingresando a la web oficial: www.mseg.gba.gov.ar/ingreso.

Para poder inscribirse es necesario ser argentino o argentina nativo/a, naturalizado/a o por opción; tener entre 17 y 29 años de edad; haber finalizado el nivel secundario completo; poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires; no registrar antecedentes penales a nivel provincial ni nacional, y cumplir con las aptitudes psicofísicas que establece la Ley Nº 13.982.

El intendente Nicolás Mantegazza destacó la importancia de esta convocatoria: “Formar parte de la Policía Bonaerense es una oportunidad para los jóvenes de nuestra comunidad de acceder a una carrera con vocación de servicio, compromiso social y posibilidades de crecimiento profesional”.

Los interesados podrán acceder a toda la información necesaria y realizar su inscripción a través de la página del Ministerio de Seguridad.

En 2026, Sumate a la Fuerza. Tu futuro también está en la seguridad de los bonaerenses.