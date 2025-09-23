San Vicente: deportistas locales se preparan para nuevos desafíos

En primer lugar, se reunió con la comisión directiva del Club San Vicente Rugby, junto al equipo de la Subsecretaría de Deportes municipal, con el objetivo de planificar proyectos que impulsen el crecimiento de la disciplina y sigan promoviendo la formación deportiva en la comunidad.

También se reconoció la destacada actuación de Patricio Peloni, jugador de paleta de San Vicente y actual campeón del 10° Mundial Sub-23 de Trinquete, disputado en la provincia de Santa Fe. En el encuentro, el mandatario local y su equipo dialogaron con el deportista sobre su preparación, próximos desafíos y reafirmaron el compromiso del Municipio de acompañar a los atletas locales en su desarrollo profesional.

Del mismo modo, el jefe comunal recibió a Isabella Guillermo y Olivia Méndez, deportistas de patinaje artístico del Club Social y Villa Coll de Alejandro Korn, quienes se preparan para representar a la ciudad en el Torneo Nacional de Santa Fe. Durante la reunión se compartieron proyectos y nuevas iniciativas que permitan seguir haciendo crecer esta disciplina en el distrito.

“Estamos orgullosos de acompañar el esfuerzo, la dedicación y el talento de nuestros deportistas, y de trabajar junto a los clubes que son pilares en la formación y contención de niños, niñas y jóvenes”, expresó Mantegazza.