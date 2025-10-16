Después de su postergación llega el Brazilian Day

Plaza Moreno será sede de la celebración más importante de la comunidad brasileña en La Plata, el Brazilian Day, que va a ofrecer a vecinos y turistas una jornada festiva con la energía, espectáculos, música y gastronomía típicas del país vecino.

El evento tendrá lugar el sábado 18 desde las 10 en Plaza Moreno, organizado por la Municipalidad de La Plata junto al Consulado General de Brasil y la Institución Patria Brasil con el objetivo de fortalecer los lazos culturales y celebrar la diversidad en la ciudad.

Como parte de la iniciativa, se montará un corredor gastronómico con los más variados y tradicionales platos de la cocina brasilera y se desplegará una propuesta artística con destacados grupos, solistas y DJ que llenarán el espacio verde central de ritmo y energía.

Animarán la fiesta DJ Danilo, DJ Dark Panda, Grupo Sambaires, Diego Fontoura, Lu Garrote, Banda Na Ginga Do Samba, Pavilha Samba, Pulo Do Gato, Joao Bueno E Sebastian, Renato Dos Santos, Grupo Dance Fit y Escola de Samba YVY Maraey.

También brindarán espectáculos Passistas Essencia Do Samba, Bloco Pangea, Bloco La Marea, Proyecto Cultural Ritmo Interior, Escolo de Samba Esmeralda, Grupo de danza tradicional Brasileira, Revellion Axé Dance y Roda de Samba de Mulheres.