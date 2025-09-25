Con la presencia de más de 2.000 estudiantes, sigue en La Plata el Modelo ONU 2025

Tras la apertura oficial que se realizó el pasado martes en el Teatro Argentino, más de 2.000 estudiantes secundarios de 110 colegios de todo el país continúan con el simulacro educativo que ya se consolidó como el más grande y convocante del país.

En la jornada de ayer se desarrollaron en la República de los Niños las sesiones, donde los jóvenes debatieron distintos temas de actualidad internacional. El encuentro continuará hasta mañana en el predio de Gonnet y hoy por la noche se desarrollará un Agasajo Diplomático en el Estadio Único donde se reunirán también todos los participantes.

El “Modelo” es un juego de roles, que propone actividades por fuera de las aulas para poder desarrollar la capacidad oral, la redacción, la argumentación y la investigación sobre distintas temáticas.

Tras una ardua y trabajosa preparación, estudiantes de 4°, 5° y 6° se ponen en los pies de diplomáticos de distintos países ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para tratar diversas problemáticas mundiales, trabajando la puesta en común y el consenso.

En esta ocasión, abordarán temáticas como la inteligencia artificial, la crisis climática, la deuda pública, las fuerzas de seguridad y distintos conflictos bélicos.

Vale destacar que participan más de 2.000 estudiantes provenientes de colegios públicos y privados, y la participación se extiende a colegios más allá de La Plata, Berisso y Ensenada, como Florencio Varela, Pinamar, Villa Gesell y San Juan

El proyecto cuenta con la coordinación de más de 170 voluntarios universitarios y graduados, quienes acompañan el desarrollo de las comisiones.

Desde 2016, con la primera edición del Modelo ONU La Plata, el equipo organizador apuesta por la educación pública, gratuita y de calidad a través de los simulacros educativos.