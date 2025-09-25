Encuentro regional en Cañuelas

El intendente de San Vicente visitó la ciudad de Cañuelas para participar junto a la intendenta local, Marisa Fassi, y el jefe comunal de Ezeiza, Gastón Granados, de la Semana Angus de Primavera, realizada en el Polo Agrocomercial, uno de los eventos ganaderos más importantes del país.

La Semana Angus reúne a cientos de productores, criadores, consignatarios y especialistas de la cadena agroindustrial, quienes durante varias jornadas participan de remates, exposiciones, charlas técnicas y actividades de capacitación. Se trata de un encuentro que exhibe lo mejor de la genética bovina argentina, con reconocimiento a nivel nacional e internacional, y que impulsa el crecimiento productivo de la región.

Durante la recorrida, los intendentes destacaron la importancia del evento no solo para el sector agropecuario, sino también para el desarrollo económico, comercial y turístico de la provincia de Buenos Aires.

“Este tipo de espacios son un verdadero orgullo bonaerense, porque reúnen a productores, criadores y especialistas que muestran lo mejor de nuestra genética y el potencial de la agroindustria. El desarrollo del sector es clave para seguir fortaleciendo la producción y la generación de empleo en toda la región”, señaló Mantegazza.

En paralelo, los jefes comunales mantuvieron una reunión de gestión donde coincidieron en la necesidad de profundizar la articulación intermunicipal, con el objetivo de promover iniciativas conjuntas que fortalezcan la producción, el comercio y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Con unidad y cooperación, San Vicente avanza junto a los municipios de la región en la construcción de un futuro con más desarrollo y oportunidades para todos.