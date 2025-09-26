Cruz Roja Argentina realizará un simulacro general de emergencias con más de 200 participantes

La filial local de Cruz Roja Argentina llevará adelante el próximo domingo 28 de septiembre un Simulacro General de Emergencias, una actividad que reunirá a más de 200 personas de distintas instituciones y organismos de la ciudad. El operativo tiene como finalidad poner a prueba la capacidad de respuesta y la coordinación interinstitucional en situaciones de crisis que puedan afectar a la comunidad.

Del simulacro participarán Bomberos, Policía, Agentes Municipales, equipos de Rescate, personal de Primeros Auxilios, profesionales de Atención Sanitaria y de Emergencias Médicas, junto a voluntarios y voluntarias de Cruz Roja. Todos ellos se desplegarán en un escenario ficticio de incendio seguido del derrumbe de un depósito, con un gran número de víctimas atrapadas, lo que demandará acciones de búsqueda, rescate y asistencia inmediata.

La actividad, que se realiza cada año en el marco del programa de voluntariado de Cruz Roja, busca reproducir de la manera más realista posible situaciones de riesgo que pueden ocurrir en la vida cotidiana. De este modo, se entrena tanto la rapidez en la respuesta como la articulación de los distintos actores, aspectos fundamentales para reducir daños y salvar vidas en caso de emergencias reales.

“Estos entrenamientos son esenciales para fortalecer el trabajo en conjunto entre instituciones y estar listos ante cualquier situación real. Cruz Roja, en su rol de auxiliar de los poderes públicos, asume con responsabilidad el desafío de seguir creciendo y apoyando la preparación y capacidad de respuesta a eventuales emergencias para cuidar a la comunidad”, expresó Agustín Zabaleta, coordinador del simulacro.

El ejercicio también será una oportunidad para que la comunidad observe el funcionamiento de los equipos de emergencia y tome conciencia sobre la importancia de la preparación frente a desastres. La Cruz Roja destacó que la prevención y la capacitación permanente son pilares fundamentales para proteger a la población y garantizar una respuesta eficiente cuando la realidad ponga a prueba a las instituciones.