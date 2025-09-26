Un poeta nacional y popular

Horacio Gonzáles escribió que Leónidas Lamborghini, el gran poeta de la lengua nacional herida, hizo de la poesía un esfuerzo por captar lo hablado hace muchos siglos en una caverna platónica, en un monólogo shakespeareano recitado sin ilación, en un suburbio marechaliano con alegorías ya extenuadas, indescifrables. Si es posible un país, lo será en el esfuerzo de encontrar una pieza trascendental del lenguaje que ilumine todos los demás lenguajes. Eso no es posible, pensaba Leónidas Lamborghini. Pero es posible hacer una poesía que relate las insinuaciones de esa búsqueda.

Nació en el barrio de Villa del Parque, Buenos Aires, en 1927. Tuvo dos hermanos: una hermana, y Osvaldo Lamborghini, menor que Leónidas y autor de una obra literaria que comienza con el legendario El fiord, uno de los textos narrativos más originales de la literatura nacional. Su padre era técnico metalúrgico, se formó en Buenos Aires y luego en la fábrica Colt en Estados Unidos, adonde fue en comisión y luego llegó a ser el brazo derecho del general Manuel Savio. Según escuchaba Leónidas de su padre, estos hombres que proponían un destino distinto para Argentina, con el desarrollo de la industria pesada, estaban solos, apenas con un grupo de hombres de su mayor confianza.

Su hermano y él nacieron con el adn peronistas. Su padre tenía una fábrica, pero no era un patrón explotador, porque en el fondo-pensaba Leónidas- le importaba muy poco la fábrica. A veces sus hijos le preguntaban por qué la había puesto. Pero no era por la ganancia; tanto es así que se fundió porque quiso hacer la mejor sarga del mundo sin tener en cuenta el costo. “Yo creo que ahí, en la fábrica, funcionaba, sin yo saberlo, también la poesía. Tomada como creación. Como una máquina, que eran hilos, ahí atrás, y luego venían esos hilos adelante, cruzaba la lanzadera y además salía con dibujo, casimires con cuadros, con combinaciones”, le confesará a Miguel Briante.

En su encuentro con la literatura, hay una mujer clave: la maestra de tercer grado, que le hizo vivir con mucha felicidad el mundo de la escuela. Era sobrina del dramaturgo Delfilippis Novoa. Cuenta Leónidas que ella, en aquella época, tenía siempre una hora en la que los alumnos podían relatar cualquier cosa que les hubiera sucedido y en donde apareciera, por ejemplo, lo maravilloso. En esa hora, cada uno de ellos podía contar lo que le había pasado. Esta curiosa docente, era aliada de un maestro de cuarto grado que tenía la costumbre de hacer concursos de metáforas, sin saber bien los alumnos qué era aquello, y elegía la mejor.

Al comienzo, la poesía se le aparecía como una cosa inaccesible. Teóricamente, Leónidas empieza a pensar por las suyas cuando llegó a sus manos el Ulises de James Joyce. Allí descubrió que había una relación entre lo que había hecho Joyce y lo que él estaba intentando hacer: “Lo compré, lo leí, no entendí nada pero me quedó ese sonido para toda la vida”.

Fue redactor del diario Crítica y debutó como escritor con El saboteador arrepentido , de 1955. A esa obra se sumaron Al público (1957) y Las patas en las fuentes (1965), obra que creó como respuesta a la expresión "aluvión zoológico", que el diputado radical Sanmartino había usado para hablar del peronismo. Muchas veces criticado, otras tantas celebrado, siempre controvertido, Lamborghini tuvo entre sus admiradores a Leopoldo Marechal, Rodolfo Fogwill, Juan L. Ortiz y Ricardo Piglia, que escribió: "Todos admiramos a Lamborghini y todos lo hemos copiado".

En su faceta ensayística, se dedicó, entre otros temas, a analizar críticamente la poesía gauchesca, que entendía como "una épica de la antiépica con un antihéroe como héroe: los paisanos payasos de Hidalgo, de Ascasubi, de Del Campo, y ese clown desgarrado que los resume a todos: Martín Fierro", como escribió en 1995 en El poder de la parodia .