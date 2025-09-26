Se reprogramó el “Brazilian Day” por cuestiones climáticas

La Municipalidad informó que el evento "Brazilian Day", previsto para el 28 de septiembre en Plaza Moreno, se reprogramó para el 19 de octubre por cuestiones climáticas.

La celebración es la más importante de la comunidad brasileña en La Plata. Con entrada libre y gratuita, a lo largo de la jornada el público podrá disfrutar de shows en vivo, espectáculos para toda la familia y un corredor gastronómico con comidas típicas.

La propuesta es organizada por la comuna junto al Consulado General de Brasil y la Institución Patria Brasil con el objetivo de fortalecer los lazos culturales y celebrar la diversidad en la ciudad.