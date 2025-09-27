Ingenieros de la UNLP integraron el microsatélite ATENEA, que volará en la misión Artemis II de la NASA

Ingenieros y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) culminaron con éxito la integración del microsatélite argentino ATENEA, un CubeSat de clase 12U que será incorporado a la misión Artemis II de la NASA. Se trata de un paso histórico, ya que este lanzamiento, previsto entre febrero y abril de 2026, significará el retorno de astronautas a la órbita lunar luego del programa Apolo en 1972.

El ATENEA, con dimensiones de 30 x 20 x 20 centímetros, tiene como objetivos validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales, medir la radiación en órbitas altas, recopilar datos de navegación satelital (GNSS) y poner a prueba un sistema de comunicación de largo alcance. Forma parte del programa SARE (Sistema de Alta REvisita) de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que impulsa el desarrollo ágil y de bajo costo de satélites pequeños para observación y exploración.

El trabajo involucró a equipos del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), responsables de la ingeniería de sistemas, control térmico, estructura y manufactura de piezas, y del grupo SENyT, que desarrolló tres subsistemas clave: la computadora de a bordo, el receptor de GNSS y el sistema de comunicaciones. El proceso incluyó diseño, software, hardware y armado. La integración final se realizó en la sala limpia de la Facultad y luego en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (Córdoba), donde se efectuaron pruebas de vibración, radiofrecuencia y ambientales con la colaboración de VENG S.A. y técnicos de la CONAE.

¨La participación en este proyecto nos llena de orgullo, ser parte de una misión que significará el retorno de tripulaciones que orbiten la Luna, como lo fue Apolo 8 en 1968¨, destacó el decano de Ingeniería, Marcos Actis.

Parte del equipo viajó a Estados Unidos para entregar el satélite y presentarlo ante la NASA. El ingeniero Joaquín Brohme, coordinador del proyecto, detalló que el CubeSat será instalado en la cápsula Orión, donde permanecerá apagado hasta el desacople en órbita. Lo acompañó la estudiante Aldana Guilera, quien deberá responder a consultas técnicas de los especialistas sobre la documentación elaborada en la UNLP.

El grupo platense lo integran también Sonia Botta, Ramón López La Valle, Facundo Pasquevich, Frida Alfaro, Gaspar Ramírez, Erick Molina, Agustín Catellani, Julián Crosta, Elián Hanisch, Santiago Rodríguez, Gabriel Vega Leañez, Francisco Núñez y Julián Encinas.

La misión Artemis II llevará a cuatro astronautas en un viaje de diez días alrededor de la Luna, partiendo desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral. Será la primera en más de 50 años en colocar tripulación humana en órbita lunar.