Fentanilo contaminado: qué penas podrían recibir los empresarios procesados

La Justicia Federal procesó a catorce directivos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo en la causa por las muertes vinculadas al fentanilo adulterado. La investigación, a cargo del juez en los tribunales de La Plata, avanza sobre la responsabilidad empresarial en un hecho que marcó un precedente inédito en el país.

De acuerdo con el fallo, los imputados habrían incumplido de forma sistemática las normas de control de calidad y priorizado la reducción de costos por encima de la seguridad de los pacientes. Esa conducta derivó en consecuencias mortales: al menos 20 fallecimientos confirmados.

Los directivos están acusados de adulteración de sustancias medicinales, adulteración peligrosa para la salud y resultado de muerte. Por esos delitos, las penas previstas en el Código Penal oscilan entre los 10 y los 25 años de prisión efectiva.

El juez subrayó que el caso revela la gravedad de un modelo de producción que dejó en segundo plano las garantías básicas de control sanitario. Ahora, la causa se encamina hacia una etapa clave, con la posibilidad de que se convierta en un proceso emblemático sobre responsabilidad empresarial en la industria farmacéutica argentina.