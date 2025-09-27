Realizaron un simulacro de incendio en tiempo real en la Unidad 9

Con la finalidad de capacitar al personal penitenciario y a las personas privadas de libertad ante posibles situaciones de emergencias se realizó este viernes a la tarde un simulacro de incendio en un pabellón de una cárcel de La Plata.

La práctica se desarrolló en el Pabellón 16 B de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con la colaboración de personal del Cuartel de Bomberos de Villa Elvira.

Se trató del segundo simulacro anual de evacuación y prevención contra incendios y en esta ocasión participaron 103 personas privadas de libertad, la Brigada Penitenciaria contra Incendios, personal médico y los agentes de guardia.

A las 17.25 comenzó el simulacro con el inicio de un foco ígneo en una celda del Pabellón 16 B y de inmediato, en tiempo real, se dio el alerta a los Bomberos de Villa Elvira y se inició la evacuación de todos los habitantes del sector.

Los internos fueron conducidos en orden y de manera celera al patio con la custodia de una veintena de agentes penitenciarios. En menos de tres minutos arribaron los bomberos y con asistencia de la Brigrada Penitenciaria se efectuaron las conexiones de las mangueras para sofocar el fuego.

Cabe destacar que durante el simulacro se dio uso efectivo a la red de incendio, con despliegue de mangueras, acoples, lanzas, máscaras y equipos estructurales completos, garantizando la correcta aplicación de los protocolos establecidos.

El procedimiento apuntó a capacitar al personal y a desarrollar prácticas que permitan enfrentar, con eficacia, situaciones reales de emergencia. A su vez, permitió articular la organización, comunicación y coordinación entre los distintos sectores de la cárcel a fin de optimizar los tiempos ante posibles hechos adversos.

Participaron activamente en el procedimiento, desempeñando los roles asignados, las Secciones Guardia de Seguridad Exterior, Asistencia y Tratamiento, Sanidad, Brigada Penitenciaria Contra Incendios, Grupos GIE y Grupo Canes.

La actividad fue observada por el Jefe del SPB, Xavier Areses, el Subdirector General de Seguridad, Saúl Rojas, el Jefe del Complejo Penitenciario La Plata, Pabo Oberti y el director de la Unidad 9, Cristian Marchesi, entre otras autoridades.

Cabe mencionar que todas las dependencias del SPB cuentan con Brigadas Penitenciarias Contra Incendios (BPCI) especializadas en el combate del fuego y quienes componen esos grupos reciben dos cursos intensivos de capacitación, en dos niveles, más allá de las actualizaciones permanentes.

En tanto, obligatoriamente, cada Unidad Penitenciaria debe realizar al menos dos simulacros de evacuación al año, según lo estipulado en el Anexo III del Manual Institucional de Lucha contra Incendios y el Memorando N° 110/19.

Estas acciones son de vital importancia para los internos y para el personal penitenciario, por lo que desde el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Juan Martín Mena, promueven y acompañan estas iniciativas.