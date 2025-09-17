Tensión en la Unidad 9 por un recluso que terminó apuñalado

Momentos de extrema tensión se vivieron en las últimas horas en la Unidad Penal N° 9, ubicada en la localidad platense de Villa Elvira, debido a una serie de eventos consecutivos que amenazaron con poner en jaque la seguridad. En ese marco, al menos dos reclusos resultaron heridos y uno de ellos fue apuñalado durante un episodio que no fue esclarecido.

Fueron dos hechos diferentes, ambos ocurridos dentro de la cárcel situada en la zona de las calles 76 entre 9 y 12. Si bien restan esclarecer algunos detalles de lo sucedido, trascendió que se registraron enfrentamientos en el interior del edificio, dejando como saldo dos internos con diversas lesiones, los cuales tuvieron que ser asistidos por profesionales de la salud.

En cuanto al primero de los acontecimientos, se supo que se produjo una feroz pelea durante la noche del pasado sábado, aunque los motivos del conflicto no fueron informados oficialmente. En este sentido, debido a la violenta disputa, un interno terminó apuñalado, presuntamente, con algún tipo de arma blanca de fabricación casera estilo faca.

Mientras tanto que, el otro de los casos ocurridos en el penal sucedió unas pocas horas después, ya durante la mañana del domingo, donde otra reyerta puso en alerta a las autoridades. El saldo de este enfrentamiento fue un hombre brutalmente atacado a golpes de puño, lo que le terminó provocando en varios magullones en su cuerpo a raíz de la agresión.

Investigan ambos casos

Según pudo saber Trama Urbana, derivó en un intento de motín por parte de algunos reclusos, aunque finalmente la situación terminó siendo controlada por las autoridades de la penitenciaría. De todos modos, sienta un precedente que alertó a los guardiacárceles.

En cuanto a las víctimas de los conflictos, gracias a la rápida intervención de los profesionales de la salud, ambos fueron asistidos de inmediato. En ese marco, se informó que los dos se encuentran fuera de peligro, aunque serán monitoreados para poder seguir de cerca su evolución y detectar cualquier tipo de complicación.

De esta manera, comenzó una investigación para tratar de determinar los orígenes de ambos acontecimientos, con el objetivo de determinar las responsabilidades del caso y de prevenir nuevos episodios con estas mismas características dentro de la unidad carcelaria.