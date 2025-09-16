Murió el delincuente que protagonizó un tiroteo luego de robar una farmacia en Tolosa

Se confirmó el fallecimiento del delincuente que había protagonizado un tiroteo con la policía en la localidad de Tolosa. El enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones de calle 3 y 531, luego de una persecución que comenzó tras el robo a un comercio en 7 y 528.

El sujeto fue interceptado por la policía tras una intensa persecución que culminó con un intercambio de disparos. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Rossi de La Plata, donde pese a los esfuerzos médicos terminó perdiendo la vida.

Según trascendió, la fiscalía en turno no descarta citar a declarar al efectivo policial que intervino en el operativo, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del tiroteo y evaluar si corresponde avanzar con alguna imputación o deslindar responsabilidades.