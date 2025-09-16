Asesinaron brutalmente a un comerciante frente a una comisaría

Un comerciante fue brutalmente asesinado en las últimas horas en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría y hay misterio debido a que la principal hipótesis es que la víctima conocía a su agresor por la escena presentada, ya que encontraron varios objetos de valor que no fueron robados, así como también una gran cantidad de millones de pesos.

El crimen de Luis Alberto Troche, de 56 años, ocurrió el sábado por la tarde en el locutorio de su propiedad, ubicado sobre Camino de Cintura al 6000, enfrente a una comisaría.

De acuerdo a la información aportada por fuentes del caso, por el momento todo indica que el hombre conocía al agresor y que voluntariamente lo dejó ingresar a la línea de cajas del comercio.

A su vez, estaría casi descartada la ocasión del atraco, ya que Troche poseía objetos de valor que no fueron sustraídos como, por ejemplo, pulseras de oro, dinero en efectivo, celular y en la caja del negocio había cinco millones de pesos y 200 dólares. Claro que, de acuerdo a los pesquisas, eso no quita que haya sido víctima de la inseguridad y que el implicado no se llevara nada por haber sido descubierto.

Se supo también que Troche era homosexual y su pareja declaró que este tenía otros vínculos afectivos. Es ante este escenario que se investiga un crimen por motivos vinculares (sexoafectivos).

Siempre de acuerdo a los portavoces, el comerciante fue hallado muerto en el baño del local con múltiples golpes en el cuerpo, cortes en la cabeza -sobre todo uno en el cuello, que lo degolló- y los pantalones medio bajos.

Pedido de justicia

Mientras se analiza qué fue lo que sucedió, los vecinos cortaron este lunes por la mañana el Camino de Cintura frente a la seccional 3ra -donde ocurrió el suceso- para pedir mayor seguridad en la zona. No está de más aclarar que hasta el cierre de la presente edición no se había registrado ninguna detención, y los pesquisas estudian las cámaras de seguridad de la zona, tanto públicas como privadas.

“Esperamos todo el fin de semana para reclamar, y ahora que ya es lunes queremos respuestas”, dijeron los allegados al fallecido.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción número 2 de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Verónica Cifarelli.