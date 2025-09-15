Balacera entre bandas en Lisandro Olmos: una bala perdida ingresó en la habitación de una nena

El barrio El Retiro de Lisandro Olmos volvió a ser escenario de violencia este domingo por la noche, cuando dos grupos de presuntos delincuentes se enfrentaron a tiros en inmediaciones de 41 y 159. La balacera, protagonizada por hombres que se desplazaban en motos, generó pánico en la zona y dejó a los vecinos bajo un clima de temor.

El episodio, que quedó registrado en cámaras de seguridad, estuvo cerca de convertirse en una tragedia. Una vecina denunció que una bala calibre 22 ingresó a su vivienda y atravesó la ventana de la habitación de su hija. “De milagro no hubo heridos o muertos. El tiro entró en la pieza de mi hija, podría haber sido una tragedia”, relató con angustia.

En las imágenes captadas por las cámaras se observa a varias motos que circulaban de un lado a otro, mientras de fondo se escuchan gritos y disparos. A pesar de la intensidad del tiroteo, no se registraron personas heridas.

Los vecinos señalaron que los enfrentamientos entre facciones de la zona son cada vez más frecuentes y reclamaron mayor presencia policial para prevenir nuevos episodios de violencia que ponen en riesgo a toda la comunidad.