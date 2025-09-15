Disturbios y tensión en partido amateur entre Berisso y Ensenada

Un encuentro correspondiente a la Quinta División de la Liga Amistad terminó con graves incidentes que pusieron en riesgo a jugadores, árbitros y espectadores. El partido, disputado entre Barrio Obrero de Berisso y San José de Ensenada, se transformó en un escenario de violencia apenas concluido el tiempo reglamentario.

De acuerdo con los presentes, los primeros minutos posteriores al pitazo final estuvieron cargados de tensión. Lo que parecía ser una discusión aislada entre simpatizantes rápidamente escaló hacia una serie de agresiones que derivaron en corridas dentro y fuera del campo de juego. Piedras y otros objetos contundentes comenzaron a volar en distintas direcciones, mientras familias enteras intentaban huir del lugar.

La situación se volvió incontrolable en pocos minutos. Los protagonistas del encuentro, en su mayoría adolescentes, debieron retirarse apresuradamente hacia las zonas de vestuarios mientras un grupo reducido de adultos trataba de contener a los agresores. Entre la confusión, se reportaron varios heridos, aunque todavía no se difundió una cifra oficial ni la magnitud de las lesiones.

La Policía llegó al predio tras el inicio de los disturbios y actuó con rapidez para dispersar a los involucrados. Hubo forcejeos y empujones hasta que se logró restablecer el orden. La intervención permitió desalojar a gran parte del público y evitar que la confrontación escalara aún más. No obstante, la violencia ya había dejado su huella: vidrios rotos, elementos esparcidos en el campo y una sensación de temor que afectó a jugadores y familias.

Hasta el momento, no trascendieron comunicados oficiales por parte de los clubes implicados ni de la organización de la Liga Amistad. Tampoco se confirmó si hubo detenidos o sanciones inmediatas.

Antecedente: otra batalla campal en Ensenada

Meses atrás, durante un partido de la reserva de la misma liga en el Parque Provincial Martín Rodríguez de Ensenada, se registró una batalla campal que también dejó un saldo de heridos y escenas de pánico. El enfrentamiento se produjo en el cruce entre San José y Mosconi, y quedó marcado por una lluvia de piedrazos, botellazos y enfrentamientos cuerpo a cuerpo que obligaron a desalojar el predio.

En aquel caso, testigos indicaron que el descontrol comenzó cuando el equipo visitante se imponía con claridad en el marcador. El operativo policial desplegado logró contener los disturbios, aunque el episodio dejó un antecedente preocupante para la seguridad de los torneos amateurs en la región.