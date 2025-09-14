Abasto: intentó matar a fierrazos a su pareja y la tiró a una zanja

Un extremo caso de violencia de género ocurrió en la localidad platense de Abasto, donde un hombre intentó asesinar a fierrazos a su pareja, a quien, además, la tiró en una zanja. Como si todo esto fuera poco, cuando los efectivos policiales se presentaron en su domicilio, también los atacó y les provocó algunas heridas en sus manos.

Según la información a la que accedió Trama Urbana, todo sucedió en una vivienda ubicada en la zona de las calles 206 y 522, hasta donde se dirigieron los uniformados de la Fuerza Barrial de Aproximación tras una denuncia realizada por los vecinos, que escucharon los gritos de la víctima mientras era brutalmente golpeada.

Al arribar, los agentes se encontraron con una mujer de 30 años junto a una zanja, inconsciente y con heridas en su cabeza. En ese mismo instante, el implicado sostenía el hierro con el cual la había atacado momentos antes y, al notar la presencia de los policías, se los arrojó a ellos y salió corriendo rápidamente para ocultarse en su domicilio.

Los oficiales fueron tras él y lograron ingresar en la finca en la que se escondía el agresor. En ese marco, cuando intentaron detenerlo, el sujeto opuso una fuerte resistencia y se produjo un violento forcejeo. El hombre llegó a tirar algunos golpes de puño a los numerarios, además de empujones y patadas, aunque finalmente fue reducido.

Quedó detenido

En el marco del operativo y como producto del tironeo para arrestar al acusado, dos agentes resultaron con lesiones en los dedos de las manos, aunque sin demasiada gravedad para su salud.

Por su parte, los uniformados convocaron a los médicos que arribaron en una ambulancia del SAME y tuvieron que practicarle maniobras de reanimación a la víctima, debido a que tenía signos vitales muy débiles.

Una vez que lograron estabilizarla, la trasladaron hasta el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde quedó internada en observación. Allí descubrieron que tenía una lesión en un ojo y, afortunadamente, ahora se encuentra fuera de peligro.

En tanto, el atacante fue arrestado y trasladado hasta la comisaría donde quedó alojado. Tras la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata, quedó imputado en una causa que fue caratulada como “homicidio en grado de tentativa en contexto de violencia de género, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”.