El conurbano y su río de sangre diario: un caco muerto y un menor apuñalado

Un delincuente que baleó a un policía en el estómago durante un allanamiento por el delito de “robo”, y se atrincheró para evitar ser detenido, se suicidó en la localidad bonaerense de José C. Paz, informaron ayer fuentes oficies abocadas a la investigación.

El caso tuvo lugar este miércoles por la tarde cuando el implicado le sustrajo a una persona, identificada como D.M.L., su celular y otras pertenencias en la vía pública. Tras radicar la denuncia, se realizó el reporte de geolocalización del teléfono, lo que permitió la solicitud de un allanamiento de urgencia en la Manzana 15 del barrio Néstor Kirchner en la mencionada ciudad del conurbano.

Cuando los efectivos arribaron a la vivienda para aprehender al sospechoso, se produjo un enfrentamiento armado y el ladrón se dio a la fuga.

Es en ese momento cuando uno de los numerarios del procedimiento recibió un disparo de entrada y salida en la parte baja del abdomen, por lo que debió ser derivado de urgencia al Hospital de dicha localidad para su rápida atención. Los médicos confirmaron que se encuentra en buen estado de salud y su vida por fortuna no corre peligro.

Respecto al caco, se determinó que se atrincheró dentro de un domicilio cercano, motivo por el cual se solicitó la ayuda del personal de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE).

Durante la negociación los agentes efectuaron estímulos de reacción de ruido, lo que permitió constatar por una de las aberturas que el ladrón se encontraba muerto dentro de la finca.

Se determinó que el sujeto se suicidó tras pegarse un disparo en la cabeza y el arma utilizada fue hallada junto al cuerpo.

En la causa interviene la UFI N°3 que, durante la jornada del miércoles, se trató de establecer la identidad del delincuente y se designó la fuerza para la realización de pericias.

Sangre joven

En otro sangriento y violento episodio que se registró en José C. Paz, un adolescente de 17 años resultó herido tras ser atacado a puñaladas por otro de 14 a la salida de un colegio.

Los voceros policiales y judiciales informaron que la agresión ocurrió en las inmediaciones de la Escuela Secundaria N°17, ubicada en la intersección de las calles Altube y Rodrigo de Triana, donde el menor, identificado con las iniciales O.J.U., sufrió lesiones en el torso por parte de C.T.F. La víctima fue derivada de emergencia a un hospital de la zona y se encuentra fuera de peligro. La UFI del Joven intervino en el hecho, lo caratuló como lesiones y ordenó diligencias de estilo.