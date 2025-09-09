Le robaron 200 millones de pesos a un empresario en una entradera

Delincuentes entraron a la casa de un empresario en la provincia de Santiago del Estero y se robaron una caja fuerte con $200 millones. Al momento del hecho delictivo el dueño de la vivienda no estaba, pero los ladrones golpearon al cuidador.

El suceso fue perpetrado este domingo en la ciudad de Quimilí cuando al menos cuatro cacos ingresaron al domicilio de Miguel Fermanelli y de manera feroz golpearon y atacaron al casero.

Antes de ingresar, uno de los sujetos gritó el nombre del hombre de negocios y fue el cuidador quien respondió que no se encontraba.

Ricardo Delgado (43) reveló que los sujetos le gritaron que eran policías y al acercarse para abrir la puerta le pegaron en la cabeza con la culata de un arma, para luego maniatarlo. Los cacos se apoderaron de la caja fuerte, donde había cerca de $200 millones, además de objetos personales.

La causa quedó a cargo de la fiscal Fernanda Vittar, quien trata de establecer si hubo un entregador, debido a que los maleantes fueron directo a la biblioteca y sabían de la existencia de una caja fuerte.