La vida no vale nada: fusilaron a un menor delante de su madre durante un robo

Un adolescente que defendió a su mamá de un robo fue asesinado en las últimas horas en la localidad bonaerense en La Matanza y por el hecho ya hay cuatro detenidos, dos de ellos menores de edad. Se supo que uno de los arrestados, de 15 años, es el autor material del homicidio, que conmociona al país.

El trágico hecho se produjo en la tarde del sábado, horas previas a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, cuando Dilan Joel Insfrán, de 17 años, fue ultimado por delincuentes.

De acuerdo a los voceros policiales y judiciales, la víctima y su madre llegaron a su casa, ubicada en las calles Alejandro de Manzoni y Cepeda, y cuando él estaba por abrir el portón fueron sorprendidos por la banda de salvajes.

Allí estos intentaron tirar al piso a la mamá de Dilan, identificada como Alicia Beatriz Ojeda, para sustraerle el auto, pero el adolescente quiso protegerla y fue en ese momento cuando uno de los cacos, de 15 años, le efectuó tres disparos, uno en el cuello y dos en la axila derecha. Los jóvenes se dieron a la fuga, mientras que el chico falleció minutos después.

El crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad, lo que permitió a los investigadores dar con las identidades de los acusados.

Arrestos

El primero de los arrestados fue el adolescente, autor material del hecho, quien fue capturado durante un allanamiento en una finca donde se ocultaba.

Se comprobó que era quien asesinó a Dilan debido a que el dermotest le dio positivo, lo que confirmó que fue quien disparó. Fuentes del caso anunciaron que posee antecedentes por dos causas de “encubrimiento agravado”.

Luego, un chico de 16 años fue aprehendido y Gonzalo Tobías Lecinas, de 18, fue arrestado luego de un arduo trabajo por parte de los pesquisas y sus padres, quienes lo entregaron.

La causa, a cargo del fiscal Norberto Ochipinti del Juzgado de Garantías N°3, quedó caratulada como “robo agravado del uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser criminis causae y homicidio agravado por el uso de arma de fuego y criminis causae en grado de tentativa”.

Un cuarto implicado, cuyo nombre es A. Sosa y tiene 22 años, se encontraba “oculto” en un domicilio ubicado sobre la calle Guaminí, en Virrey del Pino, y fue detenido tras un allanamiento de urgencia.

En este contexto, todos los involucrados quedaron a disposición de la Justicia y se determinó su traslado a sede judicial.