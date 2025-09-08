Incendios, un hombre herido y destrozos en La Plata

Dos incendios en diferentes puntos de la ciudad causaron estupor en los vecinos y un hombre debió recibir asistencia médica, informaron ayer fuentes policiales.

El caso más grave tuvo lugar en un galpón perteneciente al corralón “Construyo al Costo”, ubicado en el predio Group Pose de 139 y 512, en Hernández. Por causas que son motivo de investigación, el lugar empezó a incendiarse durante la madrugada del domingo, y adentro estaba el sereno, de 61 años.

Fue atendido por inhalar humo pero no debió ser trasladado a un centro médico, ya que se encontraba en un buen estado de salud.

Hasta el lugar llegaron bomberos de los cuarteles de San Carlos, Gonnet, Melchor Romero y Los Hornos, que evitaron que las llamas se expandieran a zonas cercanas. El lugar terminó con importantes daños materiales en la estructura y gran parte del depósito, y ahora serán los peritos de la Policía Científica y de bomberos los que determinen el origen de las llamas, que hasta el cierre de esta edición se desconocía.

Auto destruido

En tanto, a las 2.15 de ayer comenzó a arder un galpón de 138 y 434, en El Rincón. Dentro había un auto, que terminó completamente calcinado. En este caso no hubo que lamentar heridos de ningún tipo ya que el lugar estaba vacío, pero los daños y las pérdidas fueron totales, de acuerdo a lo aportado por los voceros.

Los vecinos llamaron al 911 al ver las llamas y poco después se hicieron presentes dotaciones de los cuarteles de Villa Elisa y Arturo Seguí, quienes trabajaron durante una hora para sofocar el foco ígneo y evitar que se pasara a construcciones linderas.

Acá también se desconoce el origen del incendio y no se descarta que haya sido intencional, aunque serán los peritos los que lo resuelvan en base a los trabajos en la escena del hecho.