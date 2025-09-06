Grave accidente en Berisso

El hecho ocurrió a la madrugada cerca de las 4.30 cuando una mujer de 27 años que conducía el auto perdió control, un Peugeot 308, que terminó impactando contra una columna de hormigón.

Según fuentes policiales el rodado quedó destrozado y pudieron observar que el velocímetro quedó trabado a 80 km. Aún se investigan cuáles fueron las causas del choque.

Al lugar arribaron dos ambulancias para atender a la automovilista y un acompañante, además trabajaron efectivos de la guardia de Defensa Civil y agentes de Seguridad Vial junto con efectivos policiales de la Distrital Berisso.

La conductora fue asistida por el SAME y tuvo que ser trasladada al Hospital Larraín donde quedó en observación.

Tragedia en la autopista

Un trágico accidente ocurrió en la Autopista, a la altura del kilómetro 5,5 sobre el puente Nicolás Avellaneda, mano hacia nuestra ciudad. Allí, un motociclista impactó contra un camión que transportaba maquinarias viales y su conductor perdió la vida prácticamente en el acto.

La víctima, de unos 35 años, iba vestida con un uniforme y se presume que trabajaba en el área de Tránsito de CABA. Además, según trascendió, tenía colocado el casco protector, aunque lo furibundo del choque terminó provocándole la muerte.

Si bien investigan las causas del siniestro, se supo que se metió en zona de obras y fue a parar directo abajo del camión a pesar de que todas las medidas de señalización estaban activas.