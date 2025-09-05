Un gendarme está en grave estado tras resistirse a un robo

Un joven gendarme se encuentra internado en grave estado tras resistirse a un robo en la localidad bonaerense de Gerli y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Santiago del Estero y Pallares, en Gerli, cuando el efectivo, de 29 años y que estaba de civil, volvía a su casa de un cumpleaños con su pareja.

Al momento de ingresar, delincuentes se abalanzaron contra él e intentaron sustraerle el auto. Sin embargo, el efectivo, que estaba sin su arma reglamentaria, comenzó a forcejear.

Según trascendió, el joven no quiso entregar las llaves y allí los ladrones le pegaron un tiro en el estómago y antes de huir le robaron su celular.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, las cuales permitieron escuchar el momento del pedido de ayuda por parte de la familia del gendarme. “¡Auxilio! Llamá a una ambulancia”, expresó la novia, quien comenzó a llorar.

En estos momentos el efectivo se encuentra internado en grave estado en el Hospital Evita de Lanús. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Lanús.

Discusión, atropello y robo

Una noche de terror se vivió en el barrio porteño de Caballito cuando dos secuencias distintas, una discusión y atropello sumado a un robo, sorprendieron a los vecinos debido a que los dos episodios sucedieron al mismo tiempo en el cruce de la avenida Rivadavia y Federico García Lorca.

Allí, un hombre de 47 años resultó herido tras ser embestido por una camioneta 4x4 luego de una discusión de tránsito.

En aquella ocasión, el conductor agresor se dio a la fuga y todavía es buscado por la Policía de la Ciudad.

Según la declaración de la víctima, que conducía un auto Toyota Etios, el hecho se originó tras una maniobra brusca por parte de la camioneta Toyota Hilux blanca y, ante ese altercado, descendió de su vehículo para reclamarle al otro conductor.

Sin embargo, el hombre -de unos 60 años- lo embistió con la camioneta, provocándole una herida en la cabeza, y luego se dio a la fuga sin asistirlo.

Los vecinos del lugar convocaron al SAME, que atendió al herido en el lugar y lo trasladó al Hospital Durand, donde fue diagnosticado con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento.