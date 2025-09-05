Motochorros lo golpearon en un asalto y murió dos días después

Un dramático episodio generó profunda conmoción en la localidad platense de Los Hornos, donde un hombre de 37 años fue víctima de un violento asalto perpetrado por motochorros que, durante el hecho, lo molieron a golpes. La paliza le dejó grave secuelas para su salud que se evidenciaron dos días después, cuando se descompensó y perdió la vida.

El robo sucedió el pasado 30 de agosto, cuando la víctima iba en bicicleta hacia lugar de trabajo y fue interceptado por al menos dos ladrones en las calles 66 y 145. Los hampones se trasladaban en moto y se interpusieron en su camino, apuntándole con un arma de fuego y obligándolo a que se tirara al suelo. Con el damnificado ya indefenso, le dieron varios golpes en distintas partes del cuerpo.

Finalmente, los malvivientes se dieron a la fuga con el rodado del hombre, además del teléfono celular, documentación personal y una mochila en la que tenía un equipo de mate. Fue él mismo quien radicó la denuncia formal y luego se dirigió hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 6, para ser atendido por los médicos del lugar.

En la revisación, los profesionales de salud descubrieron que presentaba dos costillas fracturadas, además de fuertes dolores abdominales. Debido a su ART, fue derivado luego hasta el Sanatorio Argentino, donde tras unas horas de atención, le dieron el alta recomendándole que tomara analgésicos para calmar el malestar, pero su cuadro resultó ser mucho grave.

Falleció poco después

A los dos días de haber sufrido el asalto, el hombre, identificado como Fredy Emanuel Soria, se encontraba realizando trámites en una entidad bancaria del centro platense, debido a que le habían robado las tarjetas. De un momento al otro, se descompensó y tuvo que ser trasladado de urgencia en una ambulancia a un nosocomio.

Soria ingresó al Hospital Sudamericano, ubicado en las calles 2 entre 40 y 41, y los médicos descubrieron que tenía un cuadro de hipotensión y disnea, con dificultades respiratorias y mareos. Si bien en un momento lograron estabilizarlo, la situación empeoró poco a poco, hasta que finalmente murió por “abdomen agudo hemorrágico”.

Pronto tomó intervención en el caso la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 del Departamento Judicial de La Plata, caratulando la causa preventivamente como “homicidio en ocasión de robo”. En este sentido, con la investigación, se buscará fijar si las lesiones producidas por los golpes que sufrió durante el robo, fueron el factor que derivó en su deceso, además de determinar si hubo algún tipo de negligencia en la atención médica tras el hecho.