Una adolescente cayó de un puente en Tolosa

Momentos de profunda conmoción se vivieron en la localidad platense de Tolosa, donde una adolescente cayó de un puente peatonal y por las heridas sufridas tuvo que ser trasladada de urgencia hasta el centro de salud más cercano.

Todo sucedió en la calle Antártida Argentina y 528, hasta donde se dirigieron los efectivos policiales tras recibir una alerta por una chica de 14 años con lesiones, presuntamente por un accidente.

Además, un coordinador de la Escuela Técnica N°8, institución donde asiste la niña, constató su identidad.

Una vez que la fue menor fue asistida, fue derivada por el personal de Defensa Civil hasta un centro asistencial. Los médicos revelaron que presentaba heridas físicas que, de todos modos, no revestían demasiada gravedad.

En ese marco, se presume que la adolescente se arrojó del puente, por lo que la causa fue caratulada como “suicidio en grado de tentativa”.