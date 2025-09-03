Mataron a puñaladas a un joven durante una pelea callejera

Un joven de 25 años fue brutalmente asesinado a puñaladas durante una pelea callejera, que se originó por presuntos problemas barriales de vieja data. El agresor se dio a la fuga tras el hecho sin dejar rastros y es intensamente buscado por los investigadores, quienes por el momento descartaron que el ataque haya sido en una ocasión de robo.

Los voceros abocados al caso, señalaron que todo sucedió en la calle Risso Patrón al 3900, casi en el cruce con Juan Bautista Justo, en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza. Si bien los detalles del episodio no fueron aún esclarecidos, se estima que comenzó por un altercado con otro individuo en plena vía pública.

Poco después, los efectivos policiales recibieron alerta radial mediante el sistema de emergencias 911, que indicaba la presencia de una persona malherida tendida en la vereda. Cuando los uniformados llegaron a la mencionada dirección, se encontraron con el cuerpo del hombre, que fue identificado posteriormente como Marcos Rafael Cabeza.

En este mismo sentido, la Justicia convocó a los peritos para llevar a cabo las tareas de rigor. Tras revisar el cadáver, descubrieron que el joven presentaba al menos una herida cortante de arma blanca en la zona del estómago, lesión que fue certera y que le causó la muerte prácticamente en el acto. Es por ello que se inició una rápida investigación para determinar qué era lo que había sucedido.

Descartan el asalto

Mediante la pesquisa preliminar, los detectives pudieron establecer que la agresión que le provocó su deceso habría ocurrido durante una pelea callejera con otro sujeto por problemas barriales. De esta forma, descartaron que el hecho haya sido por algún intento de robo, certificando así la hipótesis principal de un conflicto entre vecinos.

Por lo pronto, el personal de la comisaría Tercera Oeste del distrito, conjuntamente con la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal, realizaron diferentes procedimientos con el objetivo confirmar la versión e identificar al sospechoso, sobre quien todavía poco se sabe.

Asimismo, intervino en la causa penal la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción, con el objetivo de encontrar al atacante.