Horror puro: se acercó a una mujer y la mató de un corte en el cuello

Un brutal crimen sacudió a los vecinos de Tandil cuando Milagros Quenaipe, de 18 años, fue asesinada a la salida de un boliche. El agresor fue detenido horas después del hecho y ahora se trata de establecer el móvil debido a que, en principio, la víctima y el arrestado no se conocían, así como tampoco habían tenido inconvenientes previos.

El caso sucedió en la madrugada del domingo cuando la joven se encontraba con un grupo de amigos en el cruce de las calles Rodríguez y Uriburu. De un momento a otro, el acusado se acercó, agredió a uno de los chicos y luego arremetió contra Quenaipe, quien recibió una puñalada en el cuello.

Las autoridades locales informaron que la detención del agresor ocurrió tiempo después tras relevar las cámaras de seguridad de la zona, las cuales permitieron dar cuenta de que el sujeto, de 23 años, se refugió en su domicilio luego del hecho.

Quedó detenido y a disposición de la UFI N°12, a cargo del fiscal Damián Borean, quien lo imputaría por el delito de “homicidio”. Se trataría de la carátula inicial hasta ahora, debido a que continúa la investigación para saber qué pasó.

El arma blanca utilizada para el ataque y posterior crimen fue hallada a pocos metros del lugar, tirada en la vereda. Hasta ahora el móvil del asesinato es una incógnita. Esto se debe porque la joven y el agresor no se conocían y tampoco existía conflicto previo entre ambos.

Las cámaras fueron cruciales ya que se pudo establecer que, en medio de la reunión de los jóvenes en dicha esquina, el detenido se acercó, preguntó algo sobre música y acto seguido los atacó.

Números alarmantes

En lo que va del 2025 hubo 164 femicidios, informó el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, lo que demuestra un número alarmante debido a que cada 36 horas en la Argentina hay un crimen de esta índole.

El informe abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto y los datos fueron obtenidos tras el análisis de medios de comunicación de todo el país, motivo por el cual el número podría ser aún mayor.

En el país ya hubo 164 femicidios en lo que va del año, de los cuales 15 ocurrieron en agosto. A su vez, otra cifra que pone en jaque la situación actual es que hubo 264 intentos de asesinato de víctimas que sufrieron violencia de género.

En este sentido, cada 36 horas en la Argentina ocurre un femicidio y el 15% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa y el 10% tenía alguna medida judicial de protección.

Dicho informe también destaca que 14 agresores pertenecían a las fuerzas de seguridad. Se suma también que el 42% de los atacantes eran pareja de la víctima, el 29% exnovio, y luego le sigue algún familiar.

Las provincias con más femicidios, según cantidad de habitantes, son Chaco, Salta, Santa Cruz, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego, Río Negro, La Rioja, Jujuy y Mendoza.

Respecto a las formas en las que fueron asesinadas, el documento explaya: el 24,4% con arma de fuego, el 22% con arma blanca, 19,5% asfixia, 14,6% sin datos, 13,4% a golpes y el 6,1% quemadas.