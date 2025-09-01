Tragedia en Melchor Romero: un adolescente murió electrocutado

Un trágico episodio ocurrió en las últimas horas en la localidad platense de Melchor Romero, donde un adolescente de 17 años falleció mientras calentaba agua para bañarse. Sus familiares lo llevaron rápidamente hasta el centro de salud más cercano, pero los médicos poco pudieron hacer para salvarle la vida y solamente les quedó certificar su deceso.

Según consta en el parte oficial al que accedió Trama Urbana, todo sucedió durante la mañana de ayer en una precaria vivienda ubicada en la zona de las calles 163 entre 526 y 527. En su domicilio, el joven recibió una fuerte descarga eléctrica en momentos en los que intentó calentar agua en un fuentón utilizando una resistencia.

Sin perder tiempo, sus parientes lo trasladaron rápidamente hasta el hospital Alejandro Korn, donde ingresó por el sector de la guardia. Los médicos que lo recibieron detectaron que para ese entonces el menor ya no contaba con signos vitales, por lo que ratificaron su fallecimiento. En sintonía, la justicia tomó conocimiento de lo sucedido.

De esta forma, el personal de la comisaría Decimocuarta intervino en el caso y los agentes fueron hasta la casa donde ocurrió la tragedia. En ese marco, preservaron el lugar para llevar a cabo las tareas periciales de rutina y, en conjunto, la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de La Plata comenzó la investigación en una causa que fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

En tanto, el adolescente fue identificado posteriormente como Franco Richar Vique Huallpa, de nacionalidad boliviana.

Fatalidad en la estación de trenes

Por otro lado, se produjo un trágico deceso en las inmediaciones de la estación de trenes de nuestra ciudad, donde una mujer que estaba de visita en La Plata se descompensó y perdió la vida en plena vía pública. Pronto comenzó la pesquisa para tratar de determinar qué fue lo que sucedió y si tenía algún tipo de antecedente de problemas de salud.

Todo sucedió durante el mediodía de ayer, en la intersección de la avenida 1 y calle 42, por donde iba caminando la víctima. En un momento dado y por motivos que se intentan esclarecer, se desplomó y cayó tendida al suelo, muriendo prácticamente en el acto.

El personal del SAME que se hizo presente ratificó el deceso de la señora, oriunda de la provincia de Misiones. Los médicos le realizaron las maniobras de rutina para tratar de reanimarla, pero fue en vano ya que para ese entonces ya había fallecido, presuntamente, por un ataque cardíaco; versión que será corroborada con la realización de la autopsia.