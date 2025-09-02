Volvieron a vaciar una hamburguesería en La Plata

Una hamburguesería de La Plata sufrió en las últimas horas un lamentable robo, cuando el comercio estaba cerrado. Los delincuentes se llevaron absolutamente todo lo que encontraron a su paso, además de dinero en efectivo.

El propio dueño denunció que los implicados ingresaron al lugar emplazado en 131 y 36 del barrio de San Carlos haciendo un boquete, y escaparon poco después con varios elementos de valor. Hasta el cierre de esta edición, permanecían prófugos y no había pistas firmes para dar con ellos.

El propietario aseveró que no se trató del primer atraco que sufren y le pegó de manera muy fuerte a la seguridad platense. “No se aguanta más estar así en La Plata. No se puede vivir”.

A través de un video mostró cómo quedó el lugar, completamente devastado por el paso de los cacos. Y dijo que “no queremos trabajar más así, estamos hartos. Dejaron todo revuelto, roto”.

Las autoridades de la fuerza analizan cámaras de seguridad de la zona para ver si en alguna de ellas quedó registrado el suceso, que por ahora permanece impune, como tantos otros en la ciudad.