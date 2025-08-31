Romero: vecinos intentaron linchar a un presunto abusador de una nena de 13 años

Momentos de suma tensión se vivieron en nuestra ciudad, debido a un grupo de vecinos que se hizo presente en la casa de un sujeto, a quien acusaron de manosear a una nena de 13 años. Entre gritos e insultos, intentaron linchar al presunto abusador y tuvieron que intervenir los efectivos policiales.

Aparentemente, el hecho que se le imputa sucedió cuando la víctima estaba esperando el colectivo y el hombre de 36 años la toqueteó. Tras ello abandonó el lugar y un testigo lo siguió hasta su vivienda, ubicada en la zona de las calles 518 y 150, y tras dar el aviso a otros frentistas, todos se agolparon en la puerta de su domicilio.

En este sentido, lo encontraron en su casa y algunos de ellos intentaron lincharlo, además de dar el aviso a las autoridades. Unos pocos minutos después arribaron los agentes de seguridad, quienes debieron interceder para las cosas que no pasen a mayores.

Una vez que lograron calmarse las aguas, los uniformados ingresaron a la finca y redujeron al acusado, a quien le colocaron las esposas. Poco después lo llevaron arrestado y al momento de salir de la propiedad, una multitud enardecida lo esperaba en las afueras. De todos modos, los oficiales pudieron evitar que lo agredieran.

El hombre fue trasladado hasta la subcomisaría La Unión, y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 del Departamento Judicial de La Plata. Mientras tanto que en el caso tomó intervención el Gabinete de Delitos Contra la Integridad Sexual de la DDI local.

Por último, el sujeto enfrenta cargos por “abuso sexual en perjuicio de una menor de edad”.