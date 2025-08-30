Muerte del repartidor: se difundió el video del choque fatal ¿robo o accidente?

El accidente que le costó la vida a un repartidor en pleno centro de La Plata volvió a generar conmoción tras la difusión de un video que muestra con crudeza el momento del impacto. Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia en la que la moto conducida por Agustín Nahuel Ferreyra colisiona contra un automóvil en la esquina de 4 y 44.

Las imágenes, que circularon en las últimas horas, evidencian la violencia del choque y reavivaron el debate en la ciudad sobre las circunstancias que rodearon al hecho, que todavía no se define si se trató de un accidente o de una muerte durante un intento de robo.

En paralelo, los resultados de la autopsia confirmaron que el joven falleció a causa de múltiples politraumatismos, producto del impacto sufrido en el siniestro vial. El informe médico despejó dudas y cerró la etapa inicial de la investigación sobre las causas del deceso.

El caso había generado versiones contrapuestas: mientras la hipótesis oficial lo encuadra como un accidente de tránsito, algunos testigos habían sostenido que el repartidor intentaba escapar de un robo. Con las nuevas pruebas en la investigación, la causa quedó caratulada como “homicidio culposo”.

Ferreyra, de 25 años y oriundo de Berisso, fue despedido en los últimos días por familiares, amigos y compañeros de trabajo, que reclamaron justicia y mayor seguridad vial en las calles del centro platense.

El hecho

Un grave accidente en pleno centro de La Plata terminó con la vida de un joven repartidor durante la madrugada del jueves. El hecho ocurrió sobre la avenida 44, entre las calles 3 y 4, a pocos metros de Plaza Italia, cuando la víctima perdió el control de su moto y cayó pesadamente contra el asfalto. Testigos indicaron que minutos antes el trabajador habría intentado escapar de un intento de robo, lo que derivó en una brusca maniobra que finalmente le costó la vida.

La motocicleta, una Honda XR con patente radicada en Berisso, quedó tendida en la calzada tras el impacto. El joven, que llevaba colocado el casco de forma incorrecta, sufrió heridas tan graves que falleció en el acto. Personal médico del SAME llegó rápidamente al lugar, pero no pudo hacer nada para salvarlo. La zona permaneció cortada durante varias horas mientras se realizaban las pericias correspondientes y se recolectaban testimonios de quienes presenciaron la tragedia.