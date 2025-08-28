Un chico de 11 años pelea por su vida tras ser pateado por un caballo

En la tarde del jueves en el barrio Altos de San Lorenzo, en la intersección de las calles 19 y 87, un niño de 11 años sufrió un severo golpe en la cabeza al ser inesperadamente pateado por un caballo que estaba en el lugar. El animal pertenece a la familia del amigo con el que el menor jugaba en ese momento.

Tras perder el conocimiento casi de inmediato, el niño fue estabilizado en el sitio por personal del SAME y el Comando de Patrullas, y luego trasladado de urgencia al Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Actualmente permanece internado en estado reservado bajo estricta supervisión médica.

La Unidad Funcional de Instrucción Nº 14, a cargo de la fiscal Ana María Scarpino, intervino en la investigación del hecho. La progenitora del propietario del caballo fue notificada y está imputada por lesiones culposas.

Por su parte, la familia de la víctima aguarda con angustia novedades concretas sobre la evolución del menor.