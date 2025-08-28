Un jubilado murió mientras podaba un árbol en su casa

Una tragedia doméstica ocurrió en la localidad platense de Lisandro Olmos, donde un jubilado de 86 años perdió la vida mientras se encontraba podando un árbol en su vivienda. La víctima fue hallada tirada en el patio, con un profundo corte en una de sus piernas, y la enorme pérdida de sangre le habría provocado su muerte.

Según la información aportada por los voceros abocados al caso, todo sucedió en una propiedad ubicada en la zona de las calles 46 entre 304 y 305. El hombre, identificado posteriormente como Atilio Mario Driussi, estaba realizando una serie de tareas de jardinería en su finca, cuando lamentablemente sufrió un accidente fatal.

Fue su propio hijo quien lo encontró fallecido, cuando al ingresar al domicilio se topó con el cuerpo de su padre, que estaba tendido boca abajo con un gran charco de sangre alrededor de él. Por esta razón, decidió comunicarse con las autoridades para pedir auxilio y a los pocos minutos se hicieron presentes los efectivos policiales.

Los oficiales descubrieron que a escasos metros del lugar en el que estaba tirado el jubilado, había una amoladora de mano que tenía una mancha hemática en el disco y a su lado una motosierra. De esta forma, se presupone que estaba podando un árbol en su vivienda cuando se cortó de manera accidental mientras manipulaba las herramientas.

Graves heridas

En ese marco, los peritos revisaron el cadáver y confirmaron que Driussi presentaba un profundo corte en la pierna izquierda a la altura de la ingle, lesión que le habría provocado la muerte.

Cabe destacar que en la vivienda no se encontraron faltantes ni signos de violencia, por lo que se descarta cualquier otra hipótesis y la versión más firme es que se trató de un incidente doméstico.

En el caso tomó intervención el personal de la comisaría Decimoquinta de Olmos, en conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 del Departamento Judicial de La Plata, con una causa que fue caratulada preventivamente como averiguación de causales de muerte.

Tras la decisión del fiscal, se iniciaron las actuaciones pertinentes y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial donde se llevarán a cabo las pericias de rutina mediante la autopsia, con el objetivo de confirmar la hipótesis más firme.