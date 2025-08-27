Megaoperativo desmantela red de trata con epicentro en La Plata

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un extenso operativo simultáneo en la ciudad de La Plata y en otras jurisdicciones vinculadas, con el propósito de desbaratar una red de trata de personas que, según las autoridades, generaba millonarias ganancias y operaba desde siete ciudades.

Durante los procedimientos –que incluyeron quince allanamientos– se detuvo a sospechosos involucrados con la red, y se logró rescatar a varias mujeres que se hallaban como víctimas de trata. No se informaron aún las identidades de los detenidos ni la extensión total de la banda, pero sí se constató que su estructura tenía base organizativa y operativa en La Plata.

El operativo refuerza la respuesta institucional frente a uno de los delitos más graves y extendidos del país, y sienta un precedente en la coordinación entre fuerzas nacionales y locales. También recalca la centralidad de La Plata como nodo logístico en la operación criminal.