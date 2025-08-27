Dos delincuentes armados asaltaron una pollajería en La Plata

Al menos dos delincuentes protagonizaron un violento asalto en un comercio de nuestra ciudad, utilizando una artimaña para engañar a los empleados. Tras unos pocos minutos, los hampones se dieron a la fuga en un automóvil con el botín entre sus manos y ahora son intensamente buscados por las fuerzas policiales.

Todo sucedió a plena luz del día, casi a la una de la tarde de este martes, en una pollajería ubicada en la intersección de las calles 30 y 60. En un primer momento, los maleantes simularon pedir agua, pero enseguida demostraron sus verdaderas intenciones y con un arma de fuego amenazaron a las personas que estaban trabajando en el local.

Toda la secuencia quedó registrada por una de las cámaras de vigilancia instaladas en el negocio, y en las imágenes se puede observar claramente el rostro de los malvivientes, a pesar de que ambos tenían puesta una gorra. Lo cierto es que los sujetos les exigieron, a punta de pistola, a las víctimas que les entregaran todas sus pertenencias.

De acuerdo a la información que trascendió, tras unos pocos minutos, los dos hombres escaparon con dinero en efectivo, cuya suma total no fue estimada hasta el momento, además de otros elementos de valor. Una vez que salieron del comercio se subieron a un vehículo con el cual habían arribado y escaparon con rumbo desconocido.

Los buscan

Según las filmaciones que circularon, los implicados huyeron a bordo de una Volkswagen Surán de color rojo que no tenía la chapa patente colocada. De todos modos, quedó captada por las cámaras de la zona y se espera que con el relevamiento de las grabaciones se puede reconstruir la ruta de escape.

El caso quedó en manos del personal de la comisaría Quinta, y los efectivos policiales trabajan para identificar a los sospechosos que, hasta el cierre de esta edición, continuaban prófugos.

En tanto, los vecinos del barrio aseguraron que no se trató de un hecho aislado, sino que este tipo de robos son moneda corriente, no solamente en los negocios, argumentando que sufren una ola de inseguridad.