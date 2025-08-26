Desvalijaron una casa en Villa Castells

Con la Policía en La Plata totalmente ausente, los robos no cesan y en las últimas horas hubo que lamentar dos nuevos episodios, ambos en Villa Castells y por los cuales hasta el cierre de esta edición no había personas aprehendidas, señalaron ayer fuentes oficiales.

Por un lado, sujetos desconocidos ingresaron a una casa emplazada en 503 entre 9 y 10 durante el fin de semana, aprovechando que no había nadie.

Tras recorrer los ambientes, se apoderaron de dinero y de diferentes objetos de valor pero, además, provocaron daños y roturas.

“Los causantes se apoderaron de plata, oro, joyas, una notebook, un televisor, ropa y celulares iPhone”, enumeró un portavoz consultado por Trama Urbana. Añadió que la víctima descubrió el suceso cuando regresó a su domicilio y de inmediato llamó al servicio de emergencias 911. Se le dio intervención a la fiscalía en turno, donde se abrió una causa caratulada como “hurto”.

Ahora los agentes analizan cámaras de seguridad para ver si en alguna quedó registrado el accionar delictivo, aunque todavía no hay siquiera sospechosos.

Cartera y celular

Los detectives tratan de determinar si los hampones son los mismos que, horas antes, atacaron a una empleada doméstica a cinco cuadras de allí.

Los voceros señalaron que la mujer fue abordada en 503 entre 14 y 15, cuando se disponía a subir a su auto, después de su jornada de trabajo.

Un grupo de maleantes armados la encañonaron y le pidieron la cartera. La damnificada se resistió y forcejeó con ellos, y finalmente fue arrastrada por el piso. No solo le sacaron la cartera sino también el celular y las llaves del vehículo.

Por fortuna, la mujer se encuentra en buen estado de salud a pesar del mal trago vivido y se recupera de manera favorable.

Los vecinos denunciaron que “la zona está liberada y no se ven patrulleros en ningún momento. Esto es tierra de nadie”.