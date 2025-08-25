Un voraz incendio consumió un taller de motos en 6 entre 44 y 45

Se trata de un local que era atendido por un grupo de personas extranjeras de origen dominicano, en el local tenían varias motos que quedaron calcinadas. En su mayoría los arreglos eran para clientes que trabajan de deliverys.

Conforme han establecido algunos testigos presenciales se trataría de un ajuste de cuentas por una situación que no habría sido aclarada en un arreglo de una de estas motos.

Un sujeto está siendo intensamente buscado por la policía y por la fiscalía en turno. A las 6:44 se bajó de una motocicleta y con un bidón de nafta armó una bomba Molotov que terminó incendiando el local y al mismo tiempo también las viviendas que están en la parte superior sobre calle 6 a metros de 44.