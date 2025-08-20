Detuvieron a un penitenciario junto a su pareja tras denunciarla por abusar de su beba

Un hombre perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense y su pareja quedaron detenidos, luego de que el agente realizara una denuncia en la que señalaba a la madre de su hija de apenas seis meses por agredirla. Cuando los efectivos policiales arribaron al domicilio, el sujeto se encontraba agarrando fuertemente a la acusada, por lo que los dos fueron conducidos hasta la seccional.

Según informaron los voceros abocados al caso, todo comenzó cuando los uniformados fueron convocados a una vivienda ubicada en las calles 196 entre 46 y 47, en la localidad platense de Lisandro Olmos y a escasos metros de la cárcel. Aparentemente acudían al lugar por un conflicto familiar, pero en realidad había detrás una aberrante situación.

Resulta que el agente del SPB denunciaba a su pareja por haber abusado sexualmente de su hija de apenas seis meses. En ese marco, cuando los numerarios llegaron a la finca se vivieron momentos de extrema de tensión, ya que se toparon con el hombre sujetando a la mujer y a los gritos.

Por tal motivo, los oficiales procedieron a reducir a la sospechosa. En tanto, a muy pocos metros de allí, hallaron a una femenina que tenía en brazos a una beba que lloraba desconsoladamente y todos fueron trasladados hasta la comisaría Decimoquinta para esclarecer lo ocurrido, dando paso a una serie de tareas que arrojaron resultados escalofriantes.

Quedaron detenidas

Mediante una ambulancia del SAME, la pequeña fue trasladada hasta el Hospital de Niños y tras la realización de los exámenes correspondientes, los médicos confirmaron que presentaba lesiones. De todos modos, no pudieron determinar si eran recientes o de días anteriores, y agregaron que la menor se encuentra fuera de peligro.

Por esta razón, se dispuso que sus padres fueran arrestados, por lo que el hombre de 33 años que trabaja en la Unidad Penal N° 9 de La Plata y su pareja de 32 quedaron aprehendidos hasta tanto avance la investigación y se pueda esclarecer el hecho.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3, con una causa que fue caratulada como abuso sexual.

De esta forma, los acusados deberán presentarse en las próximas horas ante la fiscalía para prestar sus respectivas declaraciones. Se espera que se pueda esclarecer la responsabilidad de cada uno de ellos en los hechos.