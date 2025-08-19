Alarma en el centro platense: un ascensor se desplomó y dejó una mujer atrapada

Un sorpresivo estrépito irrumpió la tarde del martes en avenida 38 entre calles 12 y 13, en pleno centro de La Plata: un ascensor se desplomó desde el quinto piso de un edificio, provocando conmoción entre vecinos y transeúntes.

Al llegar, los uniformados de la comisaría Segunda y los equipos especializados de bomberos —junto con personal de Riesgos Especiales— se movilizaron con rapidez para asegurar el lugar. Dentro del elevador, encontraron a una mujer consciente, pero atrapada en el primer piso cuando la cabina finalmente se detuvo.

Tras ser liberada, SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) la asistió y la trasladó a un centro de salud para evaluación médica.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué generó la caída ni si hubo fallas estructurales, eléctricas o de mantenimiento. Los organismos competentes continúan con las pericias correspondientes para esclarecer responsabilidades y evitar que un episodio así vuelva a ocurrir.