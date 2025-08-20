En segundos, se roban 15 millones de un auto estacionado

La tranquilidad de la tarde en Ringuelet se vio alterada por un audaz golpe comando que terminó con el robo de 15 millones de pesos. Un grupo de delincuentes rompió la luneta de un vehículo estacionado y se llevó el dinero que estaba guardado en el baúl.

El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles 7 y 519, cuando la víctima dejó su automóvil por unos minutos y, al regresar, se encontró con la desagradable sorpresa: el vidrio trasero destruido y la millonaria suma desaparecida.

El accionar de los delincuentes fue rápido y certero. No hubo testigos directos del hecho, lo que refuerza la sospecha de que los ladrones sabían exactamente lo que estaban buscando. El modo de operar alimenta la hipótesis de que contaban con información previa sobre el traslado del dinero.

La víctima, conmocionada por lo sucedido, radicó la denuncia de inmediato. Personal policial acudió al lugar para relevar huellas, tomar imágenes del auto dañado y comenzar con el rastreo de cámaras de seguridad en la zona.

Hasta el momento no hay detenidos, y la investigación busca establecer si los responsables actuaron de manera aislada o si forman parte de una organización delictiva dedicada a este tipo de golpes planificados.

El hecho encendió nuevamente las alarmas entre los vecinos, que reclaman mayor presencia policial y cuestionan la creciente inseguridad en la región.

“Perdimos todo y tenemos que empezar de cero”

Por otro lado, durante horas de la madrugada del martes, delincuentes forzaron la reja y la puerta de acceso de un local ubicado en 60 y 29, y se llevaron notebooks, balanzas y dinero en efectivo, cuyo monto todavía se desconoce.

“Perdimos todo y tenemos que empezar de cero”, dijo a la prensa la damnificada, que no podía salir de su tristeza ante tan lamentable episodio. Si bien el caso fue denunciado en la comisaría Quinta, por ahora no hay detenidos.

Asimismo, vecinos y comerciantes de la zona señalaron que la inseguridad se volvió una constante. En los últimos días se registraron entraderas y robos en la calle 30, entre 55 y 58, lo que genera creciente preocupación.

Ante esta situación, los damnificados reclaman mayor presencia policial y medidas de prevención para frenar la ola delictiva que golpea al barrio.