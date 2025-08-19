Murió un ladrón de 17 años durante un robo tras un forcejeo con la víctima

Un presunto motochorro murió durante un fuerte forcejeo que mantuvo con un hombre al que, supuestamente, habría intentando asaltar junto a un cómplice. Durante los empujones, el ladrón de 17 años recibió al menos dos impactos de bala que lo dejaron malherido y su fallecimiento se produjo poco después en un centro de salud al que fue trasladado.

Según la información aportada por los voceros abocados al caso, todo sucedió en el cruce de la avenida Presidente Arturo Umberto Illia (la ruta provincial 8) y Guanacaste, en la ciudad bonaerense de Malvinas Argentinas. En ese lugar fue hallado el adolescente tendido en el suelo con visibles lesiones de arma de fuego; aunque por ese entonces se desconocía lo que había ocurrido.

Las fuentes añadieron que el menor fue conducido de urgencia hasta el Hospital de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete, donde ingresó por el sector de la guardia. Allí fue asistido por los médicos, pero lamentablemente poco pudieron hacer para salvarle la vida y solamente les quedó certificar su deceso para dar paso a la investigación.

En este sentido, los peritos de la Policía Científica local, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cuerpo del fallecido y determinaron que presentaba impactos de bala tanto en el brazo izquierdo como en la región torácica; heridas que resultaron fatales. Asimismo, llevaron a cabo una serie de procedimientos en la esquina en la que fue hallado.

Buscan al cómplice

Al requisar la mencionada intersección donde apareció el presunto delincuente, los oficiales incautaron un revólver 22 largo carente de marca y de numeración, y seis vainas de una pistola calibre nueve milímetros.

Como parte de las tareas para esclarecer el hecho, los agentes divisaron las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia y lograron determinar que el menor y otro individuo se movilizaban en una motocicleta y en el camino pretendieron robar a un hombre, amenazándolo con armas.

La víctima se resistió al asalto y se produjo un forcejeo entre las partes, por lo que el adolescente resultó herido de bala. Tanto el damnificado como el socio delictivo del joven se dieron a la fuga.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, la Unidad Funcional Descentralizada N° 18, perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.