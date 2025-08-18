Inseguridad sin fin: dispararon a un joven a quemarropa para robarle la mochila

No es novedad que existe una inseguridad extrema en la región, pero en las últimas horas se conoció un nuevo episodio de violencia y sangre en un robo que tuvo lugar en la localidad Abasto. Por el momento, buscan a los responsables.

Según trascendió, todo sucedió cuando un conductor que circulaba en su Volkswagen Suran fue sorprendido por dos malvivientes a bordo de una Renault Kangoo. La víctima se desplazaba por la zona de 526 y 200 cuando los maleantes se cruzaron en su camino y le cortaron el paso.

Al descender de la Kangoo, uno de los hampones lo amenazó con un arma y le exigió: “¡Abrime y dame la mochila!”. El conductor creyó que el arma era de juguete y decidió resistirse, lo que desencadenó un forcejeo.

En ese momento, otro malhechor bajó del vehículo con un arma de fuego calibre 22. La situación se volvió más grave y, durante la pelea, el agresor efectuó un disparo que impactó en el muslo izquierdo del conductor, provocándole una herida que requirió atención médica inmediata.

Después de la detonación, los delincuentes subieron rápidamente a la Renault Kangoo y escaparon por la calle 200 en dirección a la Avenida 44. En la huida se llevaron una mochila negra de la marca Scania que contenía documentación personal, licencia de conducir y tarjetas de débito y crédito.

El damnificado fue trasladado al Hospital Italiano de La Plata, donde recibió la asistencia médica correspondiente. Desde el centro de salud confirmaron que la víctima se encuentra fuera de peligro y permanece bajo observación tras el ataque sufrido.

La policía inició un operativo en la zona para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se informó sobre detenciones. El incidente quedó bajo investigación para determinar el recorrido de los implicados, de los que todavía no se sabía nada al cierre de esta edición.

Violencia en el centro

Por su parte, en otro episodio de violencia que tiene lugar en la región, un grupo de personas protagonizó un salvaje enfrentamiento en pleno centro de la ciudad, más precisamente en la zona de 10 y 43.

Si bien no se realizó una denuncia formal, las imágenes se viralizaron por redes sociales, donde puede verse a varios individuos golpeando a otro sujeto, que estaba tirado en la calle. Se desconoce el estado del damnificado, pero no se informó de heridos de gravedad por una pelea en ningún hospital de la zona.