Mataron a una mujer delante de su hijo durante un robo

Una mujer fue asesinada delante de su hijo adolescente durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, y por el hecho hay un joven detenido, mientras que otros dos menores se encuentran prófugos.

Rita Suárez (47) estaba a bordo de su camioneta la noche del jueves junto con su hijo, de 15 años. En el cruce de las calles Miro y Florio estacionaron a la espera de que su otra hija salga de una clase y allí tres ladrones los abordaron.

Uno de ellos, sin mediar palabra, extrajo un arma y se inició un forcejeo con la víctima fatal, donde el delincuente le disparó en el hombro izquierdo y se fugó junto al resto. Ella fue trasladada a la clínica Cruz Celeste donde, tras varias maniobras, falleció.

Gracias a la investigación se conocieron los movimientos que realizaron los jóvenes tras cometer el crimen. Se procedió al despliegue de tareas de campo y, como resultado del relevamiento de cámaras privadas y municipales, se estableció que los autores ingresaron a un supermercado, ubicado a seis cuadras, donde uno compró agua mineral la cual abonó con una aplicación de pago virtual a nombre de Máximo José Leguizamón, de 17 años.

Domiciliado en Rafael Castillo, se realizó un allanamiento de urgencia, el cual dio resultado negativo.

Remís

También se comprobó que los tres cacos, luego de salir del supermercado, tomaron un remis en una agencia cercana, por lo que las autoridades se entrevistaron con el chofer. Este confirmó que los trasladó hasta la calle Beasley al 1284, en Rafael Castillo.

Destacó que uno abonó el viaje con una billetera virtual a nombre de Alex Uriel Muñoz (19), a quien después le reconoció el rostro. Se registró su inmueble y se lo capturó, con la misma vestimenta que utilizó durante el hecho delictivo.

A la vez se identificó al tercer involucrado, pero se preserva su identidad al tratarse de un menor. Pese a que se allanó su domicilio, continúa prófugo.

La causa quedó en manos de la UFI Temática de Homicidios. La misma fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego criminis causa”.

Hasta el cierre de la presente edición los pesquisas procuraba dar con el resto de la banda.