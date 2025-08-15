Un hombre murió en plena calle de Ringuelet
El hecho ocurrió en 511 entre 6 y 7, se trataba de Fernandito conocido por los vecinos quienes lo hallaron sin vida.
Todavía continúa la conmoción de los vecinos de Ringuelet por la muerte de un hombre de 45 años, quien se descompensó mientras caminaba por 511, entre 6 y 7.
Se trataba de Fernando Oscar Bardales conocido por los frentistas como Fernandito, quienes comentaron que tenía problemas con el alcohol, estaba en situación de calle y se acostaba a dormir en los comercios y casas de la zona.
Al notar que no se movía dieron aviso a la policía y al arribo del SAME los profesionales de la salud constataron su fallecimiento.
La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo de la Unidad Funcional de Instrucción N°17 de La Plata.