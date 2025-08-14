Viudas negras mataron a un joven y cayeron tras allanamientos

Una joven de 15 y otra de 20 años fueron detenidas en las últimas horas en el marco de la investigación por el homicidio de un hombre de nacionalidad boliviana, en el partido bonaerense de San Martín.

Los investigadores identificaron a las implicadas como Eugenia Mendoza y Mariela Abigail Marcani Taboada, y la Justicia las acusó de participar junto a Nelsi Vidaurre (23) y Román César Matías Delgado (26) en el asesinato de llamado Williams Jonnathan Quispe Quenta, de 19, ocurrido el 13 de julio.

La DDI de San Martín realizó dos allanamientos en Lanús y en la Ciudad de Buenos Aires. En el primer sitio, los efectivos secuestraron un revólver calibre 22, el celular de la víctima, ropa usada en el hecho y una bolsa con una sustancia similar a tusi.

En ese lugar, la Policía aprehendió a la menor de edad, mientras que en Capital Federal, dieron con Mendoza en la calle Carlos Berg 2922, en el Barrio Charrúa a inmediaciones de Nueva Pompeya, y hallaron prendas usadas en el homicidio, clonazepam y otra bolsa con tusi.

El brutal suceso había tenido lugar en un departamento de la calle Muñoz al 3500, en San Martín, luego de que la víctima fuera a un boliche de Liniers con amigos y tres mujeres desconocidas.

Todos regresaron al domicilio y compartieron bebidas alcohólicas, cuando al amanecer, las mujeres escaparon con un televisor y varios celulares.

Horas después, los amigos de Quispe lo encontraron sin vida y con vómito en la cama, por lo que, el 19 de julio, la Policía detuvo a Vidaurre y a Delgado y, en ese operativo, los agentes secuestraron celulares, un televisor, zapatillas y pastillas de clonazepam. La causa está caratulada como “homicidio criminis causa” y está a cargo de la UFI N°1 de San Martín.