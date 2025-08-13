Cayó una azafata por contrabandear relojes, celulares y joyas

Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por contrabandear relojes, celulares y joyas por 58 millones de pesos. Se supo que la acusada guardó los elementos en su equipaje de mano y bodega.

El hallazgo de lo incautado ocurrió durante un control rutinario cuando, en el scanner, los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria descubrieron monedas de oro.

Luego de la revisión, se constató que la azafata llevaba consigo ocho monedas metálicas y una pulsera metálica; sumado a un anillo; cuatro relojes; tres cadenitas y un prendedor.

Cuando los uniformados le preguntaron sobre la procedencia de esos objetos, la empleada manifestó que una persona le había ofrecido transportarlos a cambios de una cantidad de dinero, no refiriendo más datos sobre esa persona.

Luego se llevó a cabo el registro del equipaje de bodega, del cual se obtuvo como resultado que la azafata también transportaba diez celulares, marca “Apple”. En esta ocasión, la acusada refirió que los transportaba para su arreglo.

Ante el hallazgo, se convocó la presencia de testigos y se la trasladó hasta la oficina donde se le labró actuaciones correspondientes.

Con el cierre de la pesquisa y el allanamiento en su domicilio, se constató que tenían en su poder varios billetes de distintas divisas, lo que arrojó un total de 93.920 dólares estadounidenses y 15.730 euros.

La causa contra la mujer, de 64 años, quedó caratulada como tentativa de contrabando, y quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, del juez Diego Alejandro Amarante.