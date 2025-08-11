Asalto a mano armada en una carnicería de Villa Elisa

La tranquilidad de la tarde en Villa Elisa se vio interrumpida cuando un delincuente armado ingresó a una carnicería ubicada en calle 8 entre 420 y 421. Este no se trató de un hecho aislado, sino que se suma a la incontable cantidad de asaltos que hay en la región.

Según informaron fuentes del caso, el implicado entró al comercio simulando ser un cliente más: primero solicitó un paquete de cigarrillos y, en cuestión de segundos, extrajo un arma para intimidar al empleado y exigirle la recaudación del día.

El episodio fue captado por las cámaras de seguridad del local, que registraron el momento en que el ladrón reduce a la víctima y luego escapa rápidamente del lugar. No se registraron heridos, aunque el trabajador y los testigos quedaron conmocionados por la violencia del hecho.

Tras cometer el robo, el asaltante huyó a pie y, hasta el momento, no pudo ser detenido. La Policía y la fiscalía en turno trabajan en la investigación, con especial énfasis en el análisis de las grabaciones que podrían ser clave para identificarlo y dar con su paradero.

El incidente despertó la indignación de los vecinos y comerciantes, que aseguran estar desesperados ante la terrible ola de inseguridad que padecen a diario, reclamo que no solo se expande por toda la ciudad de La Plata y alrededores, sino también en diferentes localidades del territorio bonaerense.

En Villa Elvira

Lejos de ser el único robo que se registró el fin de semana en la región, la inseguridad continúa siendo una preocupación constante para los vecinos de La Plata y sus alrededores. En esta otra ocasión, un nuevo hecho delictivo tuvo lugar en la localidad de Villa Elvira, donde un supermercado fue asaltado por un hombre armado.

El episodio ocurrió pasadas las 9 de la mañana en un comercio ubicado sobre la calle 612, entre 123 y 124. Todo el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, que captaron el momento en que el delincuente se acercó a la caja registradora y amenazó con un arma de fuego a una empleada para exigirle el dinero.

Tras concretar el robo, el asaltante huyó con la recaudación del día. Las autoridades se encuentran investigando si actuó solo o con un cómplice, ya que no descartan la participación de otro sospechoso. Además, se analiza si el mismo individuo estaría vinculado a otros hechos delictivos recientes en la zona.